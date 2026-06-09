Öffentlichkeitsfahndung

Nächster Straftäter entflieht aus Psychiatrie Emmendingen

Schon wieder bleibt ein Platz leer im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. Der vierte Straftäter innerhalb von rund sechs Wochen kehrt von einem Ausgang nicht zurück.

Die Polizei fahndet öffentlich nach dem 48-Jährigen. (Illustration) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei fahndet öffentlich nach dem 48-Jährigen. (Illustration)

Emmendingen (dpa/lsw) - Die Serie an Straftätern in der Psychiatrie Emmendingen, die von Freigängen nicht zurückkehren, scheint nicht abzureißen. Wie die Polizei mitteilte, wird derzeit nach einem 48-Jährigen gefahndet. Der Mann sei am vergangenen Samstag von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt. Die anschließend eingeleiteten Fahndungen seien erfolglos verlaufen.

Im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) war der Gesuchte nach Angaben der Polizei seit August vergangenen Jahres wegen mehrerer Straftaten untergebracht, darunter Raub- und Eigentumsdelikte. Der 48-Jährige wird demnach als schmal und 1,72 Meter groß beschrieben. Er trage einen schwarzen Haarkranz und einen Vollbart. Am Hinterkopf habe er eine größere Brandnarbe. Wer den Mann sieht, soll sich bei der Polizei melden.

Weiterer Straftäter auf der Flucht

Bereits am 1. Mai waren zwei Straftäter von einem Freigang nicht zurückgekehrt. Das ZfP geht davon aus, dass die beiden gemeinsam den Entschluss fassten, sich ins Ausland abzusetzen. Einer von ihnen wurde vor rund zwei Wochen im Großraum Paris von der Polizei aufgegriffen, der andere ist weiter auf der Flucht.

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Ende April, rund eine Woche vor der Flucht der beiden Männer, war ein weiterer Insasse des ZfP von einem Stadtausgang nicht zurückgekehrt. Er wurde laut Staatsanwaltschaft am Tag darauf festgenommen, nachdem er versucht haben soll, einem Mädchen gewaltsam das Fahrrad zu entreißen und einen zur Hilfe eilenden Passanten schlug.

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