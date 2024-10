Nächtliche Sperrungen an A3 und A661 wegen Straßenarbeiten

Offenbach (dpa/lhe) - Wegen Erkundungsbohrungen werden Anschlussstellen an der A3 und A661 im Kreis Offenbach an zwei Wochenenden nachts gesperrt. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte, sollen von Freitag, 1. November, bis Montag, 4. November, sowie von Freitag, 8. November, bis Montag, 11. November 2024, Arbeiten an verschiedenen Rampen der beiden Autobahnen durchgeführt werden. Bedarfsumleitungen sollen ausgeschildert werden, hieß es weiter.