Nächtlicher Dachstuhlbrand – Haus unbewohnbar
Mitten in der Nacht bricht in einem Haus in Rechberghausen plötzlich ein Feuer aus. Zwei Bewohner müssen gerettet werden. Es entsteht hoher Sachschaden.
Rechberghausen (dpa/lsw) - Nach einem nächtlichen Dachstuhlbrand in Rechberghausen (Kreis Göppingen) ist das betroffene Haus unbewohnbar. Der Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden anwesenden Bewohner wurde leicht verletzt.
Aufgrund des Brandes bleibt die Bundesstraße 297 am Ortsende in Richtung Birenbach weiterhin einseitig gesperrt, teilte die Polizei mit.