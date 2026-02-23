Nächtlicher Überfall auf Paar beschäftigt «Aktenzeichen XY»
Nachts dringen Unbekannte in ein Haus ein, fesseln ein älteres Paar, erbeuten Geld und Schmuck. Kannten die Täter ihre Opfer? Der rätselhafte Überfall in Karlsruhe beschäftigt jetzt «Aktenzeichen XY».
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Raubüberfall auf ein älteres Paar in Karlsruhe ist am Mittwoch (25. Februar) Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» (ab 20.15 Uhr). Es geht um einen Fall aus dem Juni 2024: Unbekannte Männer waren mitten in der Nacht in das Haus des schlafenden Ehepaares eingedrungen, hatten die beiden laut früheren Angaben der Polizei mit einem Messer bedroht, gefesselt und sie dann gezwungen, den Tresor zu öffnen.
Die Unbekannten erbeuteten neben Bargeld in verschiedenen Währungen unter anderem Schmuck und Goldmünzen im Wert von insgesamt mehreren Zehntausend Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann flüchteten sie zu Fuß. Für dienliche Hinweise sei eine Belohnung von bis zu 3.000 Euro ausgelobt.
Kannten die Täter ihre Opfer?
Wie aus der Programminfo des ZDF hervorgeht, hatten die Täter ihre Opfer mit vollem Namen angesprochen - ob sie einen Tipp bekommen hatten oder das Paar möglicherweise auch so kannten, ist offen. Wie der Polizeisprecher sagte, sollen die Männer zudem versucht haben, ihren regionalen Dialekt zu kaschieren, indem sie einen osteuropäischen Akzent vortäuschten.
Womöglich steht der Fall mit weiteren Taten in Verbindung. So seien Spuren an zwei anderen Tatorten festgestellt worden, sagte der Sprecher. Allerdings handele es sich um Teilabdrücken von Schuhen, die nicht selten seien.
Zum genauen Alter der Opfer machte der Sprecher keine Angaben. In der beliebten Sendung werden ungelöste Fälle nachgestellt und Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise gebeten, die zur Aufklärung betragen könnten.