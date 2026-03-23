Nagelsmann holt Stuttgart-Duo für Pavlovic und Nmecha

Herzogenaurach (dpa) - Julian Nagelsmann muss vor den WM-Testspielen in der Schweiz und gegen Ghana einen Doppelausfall im zentralen Mittelfeld verkraften. Nach dem Münchner Aleksandar Pavlovic sagte auch der Dortmunder Felix Nmecha für die Partien am Freitag in Basel und kommenden Montag in Stuttgart ab. Der Bundestrainer reagierte auf die Verletzungen mit der Nachnominierung der Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich für seinen 26 Spieler umfassenden Kader der Fußball-Nationalmannschaft.

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Nmecha mit wochenlanger Pause

Bayern-Profi Pavlovic bleibt wegen Hüftbeschwerden in München. Der Dortmunder Nmecha zog sich eine Außenbandverletzung im Knie zu und wird nach Mitteilung des BVB mehrere Wochen pausieren müssen. Pavlovic war vom Bundestrainer als Startelfspieler für die defensive Sechserposition eingeplant, Nmecha konkurriert mit dem Münchner Leon Goretzka um den offensiveren Part im zentralen Mittelfeld.

Mit der Nachnominierung von Stiller muss Nagelsmann seine Pläne früh modifizieren. Den Stuttgarter hatte er nicht in seinem Kader berücksichtigt und dies damit begründet, dass er den 24-Jährigen nicht «in der Startelf» sehe und dieser für die Rolle als Kader-Backup von Pavlovic nicht geeignet sei.

«Wenn der Nationaltrainer eine Begründung hat, dann wird sie immer stimmen», sagte Stiller nach dem 5:2 des VfB am Sonntag beim FC Augsburg dazu. «Er hat einen Plan. Er weiß, wie er spielen will. Er hat seine Idee. So macht er den Kader, so stellt er auf», sagte Stiller, der nun sogar eine Startelf-Option ist. In den DFB-Rückkehrern Pascal Groß und Anton Stach hat der Bundestrainer noch zwei weitere eher defensiv orientierte Sechser im aktuellen Kader.

Foto: Harry Langer/dpa Chris Führich kehrt in den Kreis der Nationalmannschaft zurück.

Auch Führich kehrt nach längerer Abwesenheit in die DFB-Auswahl zurück. Der 28-Jährige, der bei der Heim-EM 2024 zum Aufgebot gehörte, ist eher ein offensiver Flügelspieler. Bei der Nominierung des Kaders am Donnerstag hatte Nagelsmann bereits erwähnt, dass Führich «in der Verlosung» sei und in Stuttgart wieder eine «sehr, sehr gute Rolle» spiele.