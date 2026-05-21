Nagelsmann und die Baumann-Socken: Eigentlich mit Herzen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Socken, die ihm einst Oliver Baumann schenkte, trug Julian Nagelsmann nicht aus gegebenem Anlass. «Ich dachte eigentlich, das sind die Herzsocken», sagte der Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Bekanntgabe des WM-Kaders in Frankfurt/Main: «Aber da sind Zuckerstangen drauf, habe ich gar nicht gewusst.»

Wohl aber wusste der 38-Jährige, woher die Socken stammen: Von Baumann, den er vor dem WM-Turnier nun wegen Rückkehrer Manuel Neuer (40) vom FC Bayern München zur Nummer zwei im deutschen Tor runterstufte.

Achter-Pack lange nicht ausgepackt

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Baumann hatte Nagelsmann einen Achter-Pack Socken mit Motiven bei dessen Abschied von der TSG 1899 Hoffenheim 2019 geschenkt. Erst fünf Jahre später hatte Nagelsmann diese aber ausgepackt.