Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmann und die Baumann-Socken: Eigentlich mit Herzen

Er hat sie mal von dem bekommen, den er nun zur Nummer 2 macht: Bei der Kader-Bekanntgabe werden Julian Nagelsmanns Socken auch zum Gesprächsthema.

Auch ein Hingucker: Nagelsmanns Socken. Foto: Federico Gambarini/dpa
Auch ein Hingucker: Nagelsmanns Socken.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Socken, die ihm einst Oliver Baumann schenkte, trug Julian Nagelsmann nicht aus gegebenem Anlass. «Ich dachte eigentlich, das sind die Herzsocken», sagte der Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Bekanntgabe des WM-Kaders in Frankfurt/Main: «Aber da sind Zuckerstangen drauf, habe ich gar nicht gewusst.»

Wohl aber wusste der 38-Jährige, woher die Socken stammen: Von Baumann, den er vor dem WM-Turnier nun wegen Rückkehrer Manuel Neuer (40) vom FC Bayern München zur Nummer zwei im deutschen Tor runterstufte. 

Achter-Pack lange nicht ausgepackt

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Baumann hatte Nagelsmann einen Achter-Pack Socken mit Motiven bei dessen Abschied von der TSG 1899 Hoffenheim 2019 geschenkt. Erst fünf Jahre später hatte Nagelsmann diese aber ausgepackt. 

Sieben Jahre später trug er nun das Paar mit den Zuckerstangen, als er erklären musste, warum Baumann, der mit 35 Jahren weiterhin in Hoffenheim spielt, doch nicht im WM-Tor stehen wird. «Aber es sind tatsächlich die Socken von Olli, aber die habe ich jetzt nicht deswegen angezogen», betonte Nagelsmann.

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