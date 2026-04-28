Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmann verschiebt WM-Nominierung und Vorbereitungsstart

Der Bundestrainer passt seinen WM-Fahrplan noch mal an. Den 26-Mann-Kader wird er nun erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag bekanntgeben. Das Pokalfinale hat derweil Einfluss aufs Trainingslager.

Julian Nagelsmann wird mit seinem WM-Kader im Stammquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach in die Turniervorbereitung starten. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Julian Nagelsmann wird mit seinem WM-Kader im Stammquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach in die Turniervorbereitung starten. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den WM-Fahrplan der Fußball-Nationalmannschaft rund sechs Wochen vor dem Turnierbeginn noch einmal angepasst. Die zunächst auf den 12. Mai terminierte Bekanntgabe des 26-köpfigen Kaders für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko wird auf den 21. Mai verschoben. Auch die WM-Vorbereitung im Stammquartier in Herzogenaurach beginnt nun erst am 27. Mai und damit zwei Tage später als ursprünglich geplant. Das teilte der DFB am Dienstag mit.

Kaderbekanntgabe jetzt am 21. Mai

Der Grund für die zeitlichen Anpassungen sind aktuelle Entwicklungen im noch laufenden Vereinsfußball. Nagelsmann will nun noch den letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai abwarten, um bis zuletzt Eindrücke potenzieller WM-Spieler gewinnen zu können. Womöglich auch von aktuell verletzten Akteuren wie dem Dortmunder Felix Nmecha oder Bayern-Youngster Lennart Karl, die im Saisonendspurt noch auf Einsätze kommen könnten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die spätere Zusammenkunft zum Trainingscamp in Franken begründet sich auch im DFB-Pokalendspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin. Beide Vereine dürften eine große Anzahl an WM-Fahrern stellen. Nun beginnt die WM-Vorbereitung erst vier Tage später.

Reaktion auf Pokalfinale Bayern gegen Stuttgart

Es könnte allerdings passieren, dass Nagelsmann trotz der Anpassungen den kompletten WM-Kader auch am 27. Mai noch nicht zusammenhaben wird. Die Bayern, die die meisten Turnierteilnehmer im DFB-Aufgebot stellen dürften, können noch mit einem Halbfinalerfolg gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain ins Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest einziehen. Gleiches gilt für Offensivspieler Kai Havertz vom FC Arsenal.

Vor der Abreise in die USA am 2. Juni bestreitet die DFB-Auswahl am 31. Mai noch ein Testspiel in Mainz gegen Finnland. Die WM-Generalprobe findet dann am 6. Juni in Chicago gegen den Turnier-Mitgastgeber USA statt. Zwei Tage später wird der DFB-Tross sein WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina beziehen.

Ins Turnier startet die deutsche Mannschaft am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. Weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto sowie Ecuador am 25. Juni im WM-Finalstadion in East Rutherford bei New York.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nagelsmann gibt WM-Kader am 12. Mai bekannt
Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmann gibt WM-Kader am 12. Mai bekannt

Vier Tage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag benennt Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die Fußball-WM in Amerika. Anschließend sind Änderungen unter bestimmten FIFA-Bedingungen noch möglich.

28.03.2026

Berichte: Woltemade vor Debüt im DFB-Kader
Fußball-Nationalmannschaft

Berichte: Woltemade vor Debüt im DFB-Kader

Stuttgarts Stürmer Nick Woltemade soll Berichten zufolge im Aufgebot für das Nations-League-Halbfinale gegen Portugal stehen. Er selbst äußert sich dazu.

20.05.2025

Blankenhain - München - Berlin: In 50 Tagen zum EM-Glück
Nationalmannschaft

Blankenhain - München - Berlin: In 50 Tagen zum EM-Glück

Die EM-Mission beginnt. Am Sonntag versammelt der Bundestrainer den Kader in Thüringen. Erst nach dem Ukraine-Test wird die Gruppe komplett sein. Das Team soll «wachsen» - bis zum letzten Reiseziel.

24.05.2024

Im Herzen von Berlin: Nagelsmann benennt EM-Kader am 16. Mai
Nationalmannschaft

Im Herzen von Berlin: Nagelsmann benennt EM-Kader am 16. Mai

Wer darf mitspielen bei der Heim-EM? Diese Frage beantwortet der Bundestrainer kurz vor dem Bundesliga-Schlussakt. Details für die Vorbereitung hängen von den Halbfinals in der Champions League ab.

03.05.2024

Nationalmannschaft

Noch 92 Tage: Was auf Nagelsmann bis zur Heim-EM zukommt

Julian Nagelsmann sieht die Kracher-Spiele gegen Frankreich und Niederlage als «perfekten Start ins EM-Jahr» an. Mit der Kader-Bekanntgabe startet er den Countdown bis zum Ernstfall am 14. Juni.

14.03.2024