Nancy Faeser will Kandidatin für den Bundestag werden

Kelkheim (dpa/lhe) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will in den Bundestag: Bei einer Wahlkreisdelegiertenkonferenz ihrer Partei heute (10.00 Uhr) in Kelkheim im Main-Taunus-Kreis will sie sich als Kandidatin nominieren lassen. Die hessische Landesliste der SPD für die Bundestagswahl soll bei einer Landesvertreterversammlung am 21. Dezember in Gießen-Allendorf erstellt werden. Für die vorgezogene Bundestagswahl ist als Termin der 23. Februar 2025 vorgesehen.