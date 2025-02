Narrengericht verurteilt Klöckner zu 60 Litern Strafwein

Stockach (dpa/lsw) - 60 Liter Strafwein muss die Ex-Landwirtschaftsministerin und Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner (52) an das traditionelle Narrengericht in Stockach zahlen. Die Strafe sei mehr als äußerst milde, sagte der Fastnachts-Richter. Klöckner sei dennoch keine Heilige. Den Wein will das Gericht selbst in Rheinland-Pfalz bei der Beklagten abholen.