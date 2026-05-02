Fußball-Bundesliga

Nasenbeinbruch bei Heidenheims Föhrenbach

Mit gebrochener Nase zurück auf den Platz: Jonas Föhrenbach zeigt echten Kampfgeist – doch der späte Münchner Ausgleich bringt Heidenheim um den Sieg.

Jonas Föhrenbach erleidet beim Spiel in München einen Nasenbeinbruch. Foto: Harry Langer/dpa
Jonas Föhrenbach erleidet beim Spiel in München einen Nasenbeinbruch.

München (dpa) - Der Heidenheimer Jonas Föhrenbach hat im Bundesliga-Spiel beim FC Bayern München (3:3) in der Schlussphase einen Nasenbeinbruch erlitten. «Wenn man mich anschaut, sieht man, wie das später mal aussieht, wenn die Nase gebrochen ist. Die Nase ist durch», sagte Trainer Frank Schmidt dem TV-Sender Sky.

Umso bitterer war für Heidenheim, dass nach der Verletzungsunterbrechung noch der Münchner Ausgleich durch Michael Olise fiel. Dadurch sei etwas Unruhe reingekommen, so Schmidt: «Wir standen zu dem Zeitpunkt gut. Die drei Punkte wären wahnsinnig für uns gewesen.»

Föhrenbach war trotz gebrochener Nase sogar zurück ins Spiel gekommen. «Das war Wille pur», lobte der Coach. Heidenheim liegt nach dem Unentschieden in der Tabelle zwei Zähler hinter dem Vorletzten VfL Wolfsburg und drei Punkte hinter dem FC St. Pauli. Beide Rivalen sind erst am Sonntag im Einsatz.

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