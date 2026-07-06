Ab nach England

Nationalspielerin Cerci wechselt zum FC Arsenal

Immer mehr deutsche Spitzen-Fußballerinnen zieht es nach England. Jetzt hat eine Hoffenheimerin den Transfer perfekt gemacht.

Nationalspielerin Selina Cerci verlässt die Bundesliga. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Nationalspielerin Selina Cerci verlässt die Bundesliga. (Archivbild)

London (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Selina Cerci wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Arsenal in die englische Women's Super League. Die 26 Jahre alte Offensivakteurin erhält einen langfristigen Vertrag, wie der Champions-League-Sieger von 2025 bekannt gab. Über die Laufzeit machte der Club keine Angaben. 

Cerci folgt Bayern-Ass Stanway

Cerci hätte schon vor Monaten klargemacht, dass sie ihren auslaufenden Vertrag beim nordbadischen Bundesligisten nicht verlängert. Die gebürtige Kielerin und 20-fache DFB-Auswahlspielerin folgt nun anderen Kolleginnen aus dem Nationalteam wie Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Sydney Lohmann und Rebecca Knaak, die in England spielen. Zuletzt war der Wechsel der zweimaligen englischen Europameisterin Georgia Stanway, die Meister FC Bayern München nach vier Jahren verließ, zu Arsenal bekannt gegen worden.

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