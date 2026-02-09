Duell um den Halbfinaleinzug

Nationalteam-Kandidat Atubolu im DFB-Pokal nur Reservist

Noah Atubolu ist beim SC Freiburg gesetzt, muss im DFB-Pokal-Viertelfinale aber zuschauen. Dabei steht viel auf dem Spiel.

Noah Atubolu muss im DFB-Pokal von der Reservebank aus zusehen. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Noah Atubolu muss im DFB-Pokal von der Reservebank aus zusehen. (Archivbild)

Berlin/Freiburg (dpa) - Freiburgs unumstrittener Stammtorhüter Noah Atubolu muss im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Hertha BSC auf der Bank Platz nehmen. Wie schon in der zweiten Runde beim 3:1 in Düsseldorf und dem 2:0-Sieg im Achtelfinale gegen Darmstadt wird Ersatzkeeper Florian Müller auch am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im Tor des SC Freiburg stehen. 

«Flo hat gegen Darmstadt ein super Spiel gemacht und hatte in den letzten Wochen gute Trainingseinheiten», begründete Trainer Julian Schuster die Entscheidung. Das sei auch eine Belohnung dafür, «wie er auf der Bank mitfiebert, wie er sich einbringt und präsentiert». 

 

Nächster Einsatz im Pokal: Für das Viertelfinale erhält Florian Müller den Vorzug. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Nächster Einsatz im Pokal: Für das Viertelfinale erhält Florian Müller den Vorzug. (Archivbild)

Schuster: Team soll über Highlight nicht zu viel nachdenken

Die Torhüter-Position war die einzige Personalie in Bezug auf die Startformation, zu der sich der SC-Coach klar äußerte. Rechtsverteidiger Philipp Treu wird im dritten Pokal-Duell mit einem Fußball-Zweitligisten nacheinander wieder im Kader stehen. Beim Heimsieg gegen Bremen am Samstag war er wegen muskulärer Probleme geschont worden. 

Ansonsten hofft Schuster, dass sich seine Mannschaft «auf das Wesentliche, auf die Aufgabe konzentriert» und möglichst nicht zu sehr darüber nachdenkt, dass es «ein Highlight-Spiel» ist. Mit zwei weiteren Siegen würde der Sport-Club nach der Niederlage im Elfmeterschießen 2022 gegen RB Leipzig wieder ins Endspiel einziehen und dann wieder im Berliner Olympiastadion auflaufen.

