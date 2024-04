Naturschützer machen sich für regionale Rohstoffe stark

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wirtschaftsverbände und der Naturschutzbund Nabu fordern gemeinsam, mineralische Rohstoffe wie Sand, Kies oder Ton weiterhin vor Ort in Hessen abzubauen und nicht zu importieren. «So ließen sich die Versorgungssicherheit erhöhen, Baukosten senken und der Umwelt- und Naturschutz wahren», erklärten sie am Montag in Wiesbaden. Die Verbände fordern unter anderem schnellere Genehmigungsverfahren für Steinbrüche und Gruben, praxistauglichere Regeln bei der Entsorgung von Erdaushub sowie mehr Deponien für Bauabfälle in Hessen.