Nebel in der Eintracht-Kurve: Keine provokanten Schriftzüge

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fans von Eintracht Frankfurt haben fünf Tage nach den schweren Krawallen im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart auf weitere Provokationen in Richtung Polizei zunächst verzichtet. Vor dem Conference-League-Spiel gegen PAOK Saloniki nebelten die Anhänger der Hessen am Donnerstagabend kurzzeitig die eigene Kurve ein, zündeten ein paar bengalische Feuer und schwenkten zahlreiche Fahnen in den Vereinsfarben. Provokante Transparente waren zunächst nicht zu sehen. Zwischen Unter- und Oberrang war vor Spielbeginn prominent ein Banner mit der Aufschrift «Freie Kurve Frankfurt» zu sehen.