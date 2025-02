Neil Young kommt für drei Konzerte nach Deutschland

Berlin (dpa) - Der kanadische Folkrock-Musiker Neil Young («Heart of Gold», «Harvest Moon») geht in diesem Sommer auf Welttournee und kommt auch nach Deutschland. Am 3. Juli tritt der 79-Jährige mit seiner neuen Band The Chrome Hearts in der Berliner Waldbühne auf, wie es in einer Ankündigung auf der Internetseite des Musikers hieß.