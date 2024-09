Neu in Hessen: Löschroboter «Wolf» hilft Hanauer Feuerwehr

Hanau (dpa/lhe) - Mit einem neuartigen Löschroboter will die Feuerwehr in Hanau künftig Brände auch in schwer zugänglichen Waldflächen oder in Tiefgaragen bekämpfen. Der Einsatz des in Hessen bislang einmaligen Geräts soll die Arbeit der Feuerwehrleute bei extremen Einsatzlagen erleichtern und gleichzeitig das Risiko für ihre Gesundheit senken, wie Innenminister Roman Poseck (CDU) bei der Vorstellung des neuen Roboters erklärte.