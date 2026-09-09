Neue Akku-Züge starten Testbetrieb in Nordwesthessen
Pendler in Nordhessen und angrenzenden Regionen erleben ab Herbst technische Innovation: Drei batterieelektrische Züge ersetzen Dieseltriebwagen und sollen fünf Jahre lang erprobt werden.
Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - Drei neue batteriebetriebene Regionalzüge sollen ab Herbst schrittweise im Nordwesthessen-Netz eingesetzt werden. Wie die beteiligten Aufgabenträger Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV), Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mitteilten, sollen die Akku-Fahrzeuge für einen Zeitraum von fünf Jahren im Testbetrieb von der DB RegioNetz Kurhessenbahn eingesetzt werden.
Die Züge sollen demnach zunächst vor allem auf der Verbindung Kassel-Bad Wildungen fahren. Später sind den nach Angaben auch Einsätze auf weiteren Strecken des Netzes vorgesehen, darunter Verbindungen nach Schwalmstadt sowie zwischen Marburg und Bad Laasphe. Im Testbetrieb sollen drei Dieseltriebwagen ersetzt werden.
Akku-Fahrzeuge für die Zukunft
Ziel ist laut Mitteilung, den Einsatz der Fahrzeuge auf der bestehenden Infrastruktur zu testen und die Ausgestaltung der Ladeinfrastruktur zu prüfen. Langfristig sollten Akku-Fahrzeuge dazu beitragen, den Dieselbetrieb im Regionalverkehr abzulösen, hieß es.
Die Akku-Fahrzeuge können laut Mitteilung während der Fahrt auf elektrifizierten Streckenabschnitten über die Oberleitung geladen werden. Auf nicht elektrifizierten Strecken ermöglichen die Akkus den Betrieb.