Neue Ausstellung: «Die Blauen Reiterinnen»

München/Wiesbaden/Bremen (dpa) - Der Blaue Reiter gilt als eine der bekanntesten und wichtigsten Künstlergruppen Deutschlands - und ist in der Betrachtung vor allem von männlichen Protagonisten wie den Gründern Wassily Kandinsky und Franz Marc, Paul Klee und August Macke geprägt. Dies soll sich nun ändern.

Das internationale Ausstellungsprojekt «Die Blauen Reiterinnen» stellt die Frauen aus der Künstlergruppe und ihrem Umfeld in den Mittelpunkt - allen voran Malerin Gabriele Münter (1877-1962).

«Blauer Reiter» nicht nur «männlich dominierter Kreis»

«Obwohl Gabriele Münter in den fünf gemeinsam organisierten Ausstellungen des Kreises die mit Abstand meisten Werke präsentierte und das Netzwerk rund um den "Blauen Reiter" maßgeblich von den beteiligten Künstlerinnen aufrechterhalten wurde, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Vorstellung des "Blauen Reiter" als eines männlich dominierten Kreises gehalten», heißt es in der Ankündigung der Ausstellung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

«Die Künstlerinnen wurden in der Öffentlichkeit vor allem in Relation zu ihren Künstlerkollegen gewürdigt: als Impulsgeberin oder Schülerin, Nachfolgerin oder Verwalterin des Schriftverkehrs.»

Schirmherrin Iris Berben