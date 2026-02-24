Neue Bäume sollen vergiftete Platanen ersetzen
Acht Baumarten, entsiegelte Flächen, eine Skulptur: Wie Frankfurts Antwort auf die Baumvergiftung am Merianplatz aussieht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sollen neue Bäume als Ersatz für vergiftete Platanen gepflanzt werden. Die zwei Platanen auf dem Merianplatz mussten vergangenes Jahr gefällt werden. Bis Mitte März sollen nun acht junge Bäume in die Erde gesetzt werden und für Begrünung sorgen: Zwei Winterlinden, eine Zerreiche, eine Japanische Zelkove, eine Amerikanische Linde, eine Edelkastanie, eine Ungarische Eiche und eine Orientalische Platane.
Auch in anderen hessischen Orten hatten im vergangenen Jahr Giftattacken auf Bäume für Aufsehen gesorgt. Das Vorgehen ist strafbar und gilt als Sachbeschädigung.
Auf dem Merianplatz in Frankfurt sind die Vorarbeiten zur Pflanzung im Gange. Ausgewählt wurden die Bäume entsprechend der klimatischen Anforderungen und mit Fokus auf Biodiversität, erklärte die Stadt. Die neue Bepflanzung soll den zentralen Platz im Nordend aufwerten. Teile des Platzes sollen entsiegelt und Stauden angepflanzt werden. An die gefällten Bäume soll eine Skulptur erinnern.