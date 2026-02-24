Nach Attacke mit Gift

Neue Bäume sollen vergiftete Platanen ersetzen

Acht Baumarten, entsiegelte Flächen, eine Skulptur: Wie Frankfurts Antwort auf die Baumvergiftung am Merianplatz aussieht.

Mithilfe eines Bohrloches wurden in Frankfurt Bäume vergiftet. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Mithilfe eines Bohrloches wurden in Frankfurt Bäume vergiftet. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sollen neue Bäume als Ersatz für vergiftete Platanen gepflanzt werden. Die zwei Platanen auf dem Merianplatz mussten vergangenes Jahr gefällt werden. Bis Mitte März sollen nun acht junge Bäume in die Erde gesetzt werden und für Begrünung sorgen: Zwei Winterlinden, eine Zerreiche, eine Japanische Zelkove, eine Amerikanische Linde, eine Edelkastanie, eine Ungarische Eiche und eine Orientalische Platane. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auch in anderen hessischen Orten hatten im vergangenen Jahr Giftattacken auf Bäume für Aufsehen gesorgt. Das Vorgehen ist strafbar und gilt als Sachbeschädigung.

Auf dem Merianplatz in Frankfurt sind die Vorarbeiten zur Pflanzung im Gange. Ausgewählt wurden die Bäume entsprechend der klimatischen Anforderungen und mit Fokus auf Biodiversität, erklärte die Stadt. Die neue Bepflanzung soll den zentralen Platz im Nordend aufwerten. Teile des Platzes sollen entsiegelt und Stauden angepflanzt werden. An die gefällten Bäume soll eine Skulptur erinnern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinheim-Lützelsachsen: Stadt entsiegelt Fläche und verbessert das Stadtklima
Asphalt weicht Grünfläche

Weinheim-Lützelsachsen: Stadt entsiegelt Fläche und verbessert das Stadtklima

Die Entsiegelung am Friedhof in Weinheim-Lützelsachsen schafft Platz für Bäume und Blüten. Und auch die Linden haben nun mehr Platz für ihre Wurzeln.

29.12.2025

Gift im Kaffee? Sanitäterin bestreitet Mordversuch
Prozess

Gift im Kaffee? Sanitäterin bestreitet Mordversuch

Mutmaßliche Giftattacken auf einer Rettungswache werfen Fragen auf: War es Frust, Neugier oder beides? Die Staatsanwaltschaft wirft einer jungen Frau versuchten Mord vor. Sie hat eine andere Version.

11.08.2025

Verdächtige Bohrlöcher: Immer mehr Bäume in Hessen vergiftet
Umweltkriminalität

Verdächtige Bohrlöcher: Immer mehr Bäume in Hessen vergiftet

Nach Frankfurt, Limburg und Butzbach folgt Riedstadt. Dort sind gleich zehn Bäume mit Glyphosat vergiftet worden - darunter ein Naturdenkmal.

24.07.2025

Hunde mit Löffelbiskuits vergiftet
Kein Einzelfall

Hunde mit Löffelbiskuits vergiftet

Immer wieder werden in Blaubeuren vergiftete Löffelbiskuits ausgelegt – mit schlimmen Folgen.

22.04.2025

Junge Sanitäterin soll Kollegen vergiftet haben
Tatort Rettungswache

Junge Sanitäterin soll Kollegen vergiftet haben

Eigentlich sollen sie Menschen helfen und retten. Nun allerdings sitzt eine angehende Notfallsanitäterin selbst in Untersuchungshaft - wegen versuchten Mordes an ihren eigenen Kollegen.

06.02.2025