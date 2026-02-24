Neue Bäume sollen vergiftete Platanen ersetzen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sollen neue Bäume als Ersatz für vergiftete Platanen gepflanzt werden. Die zwei Platanen auf dem Merianplatz mussten vergangenes Jahr gefällt werden. Bis Mitte März sollen nun acht junge Bäume in die Erde gesetzt werden und für Begrünung sorgen: Zwei Winterlinden, eine Zerreiche, eine Japanische Zelkove, eine Amerikanische Linde, eine Edelkastanie, eine Ungarische Eiche und eine Orientalische Platane.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Auch in anderen hessischen Orten hatten im vergangenen Jahr Giftattacken auf Bäume für Aufsehen gesorgt. Das Vorgehen ist strafbar und gilt als Sachbeschädigung.