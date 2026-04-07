Vandalismus

Neue Einstein-Skulptur in Ulm zerstört

Hat in Ulm jemand etwas gegen den berühmten Sohn der Stadt? Ein Konterfei Albert Einsteins hat einiges abbekommen. Was die Polizei weiß.

Die Polizei in Ulm sucht nach der Beschädigung eines Einstein-Abbilds nach Vandalen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei in Ulm sucht nach der Beschädigung eines Einstein-Abbilds nach Vandalen. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Unbekannte haben eine neue Einstein-Skulptur aus Plexiglas in Ulm zerstört. Polizeiangaben zufolge beschädigten die Täter die Skulptur am Ostersonntagabend schwer. Mit Hilfe von Aufnahmen stationärer Videokameras in der Nähe sollen die Verantwortlichen gefunden werden. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.

Der sogenannte Einstein-Selfie-Point befindet sich seit einigen Wochen an einem Platz in der Ulmer Innenstadt. Er besteht aus Plexiglasscheiben, auf denen der Physiker und gebürtige Ulmer Albert Einstein (1879-1955) abgebildet ist. Man kann sich so neben dem berühmten Sohn der Stadt fotografieren.

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