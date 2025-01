Neue Fähren und Brücken an Rhein und Main weiter im Gespräch

St. Goar/Mühlheim/Main (dpa) - Wie geht es mit den geplanten Flussquerungen nahe dem Loreley-Felsen in Rheinland-Pfalz und am hessischen Main bei Mühlheim weiter? Im Welterbe Oberes Mittelrheintal kümmert sich gegenwärtig der Landesbetrieb für Mobilität um die Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren beim Brückenprojekt, wie das Verkehrsministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. Das Vorhaben wird schon seit einem halben Jahrhundert diskutiert.