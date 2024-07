Neue finanzielle Anreize für Hebammen in Hessen

«Hebammen leisten einen ganz wesentlichen Beitrag dafür, dass junge Familien in einer ganz besonderen Phase in ihrem Leben unterstützt werden und Sicherheit in dieser neuen Lebensphase gewinnen können», erklärte die Ministerin bei einem Besuch in einem Geburtshaus in Idstein im Taunus. Dazu benötige die Berufsgruppe vernünftige Rahmenbedingungen.