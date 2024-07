Neue Großwärmepumpen nutzen Flusswasser und Rechenzentren

Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) antwortet darauf: «Großwärmepumpen können derzeit vorwiegend in der Fernwärmeversorgung und der Industrie zum Einsatz kommen.» Gemäß einer summarischen Hochrechnung könnten sie in diesen beiden Bereichen im Jahr 2045 im Bundesland insgesamt 15,3 Terawattstunden (TWh) Wärme produzieren und 2,26 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Für die Wärmeproduktion müssten dabei bei einer durchschnittlichen Effizienz der Großwärmepumpen etwa 5,1 TWh elektrische Energie zusätzlich fließen, ergänzt Vize-Ministerpräsident Mansoori.

Fernwärme kommt aus Kraftwerken über Wasserleitungen ins Haus. Was kann sie zum klimaneutralen Umbau der Wärmeversorgung leisten? Fest steht: Wer so einen Anschluss hat, muss sich um die Heizung im Keller erst mal nicht sorgen.

Die Zahl der in Hessen geplanten oder schon in Betrieb gegangenen Großwärmepumpen (größer als 100 kW) sei unbekannt, da ihre Betreiber nicht verpflichtet seien, die Anlagen bei einer staatlichen Stelle zu registrieren. Mansoori nannte gleichwohl mehrere Beispiele. So planten in Großkrotzenburg im Main-Kinzig-Kreis die Gemeindewerke, eine Flusswasser-Wärmepumpe mit einer Leistung von dreimal 1.500 kW zu installieren.