Neue Methode: Polizei kontrolliert Lkw-Abstand per Drohne
Mit einer Drohne überwacht die Polizei an der A81 den Abstand von Lastwagen. Was als Pilotprojekt begann, könnte künftig auch landesweit umgesetzt werden.
Rottweil (dpa/lsw) - Mit Drohnen könnte die Polizei in Baden-Württemberg künftig landesweit den Sicherheitsabstand von Lastwagen auf Autobahnen besser kontrollieren. Ein seit Mai laufendes Pilotprojekt der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil soll zeigen, wie die Technik landesweit eingesetzt werden kann. Am Dienstag (ab 13.30 Uhr) will die Polizei eine solche Abstandskontrolle an der Autobahn 81 bei Zimmern vorführen.
Bei den Kontrollen überwacht eine Drohne den Verkehr aus der Luft und erfasst dabei die Abstände der Lastwagen untereinander. Zu geringer Abstand gilt als häufige Ursache für schwere Auffahrunfälle. Die neue Methode soll den Beamten eine bessere Übersicht über das Verkehrsgeschehen ermöglichen.
Das Projekt ist nach Angaben der Polizei in Baden-Württemberg einmalig, in Deutschland wurde es etwa in Sachsen-Anhalt schon erprobt. Nach Abschluss der Pilotphase soll geprüft werden, ob das Verfahren bei allen Verkehrspolizeiinspektionen im Südwesten eingesetzt werden kann.