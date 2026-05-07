Bundeswehr

Neue Musterungszentren geplant – Offenburg wird Standort

Die Bundeswehr bereitet die Rückkehr größerer Musterungen vor: Deutschlandweit sollen 24 neue Zentren entstehen und eines davon ist in Baden-Württemberg.

Die Bundeswehr erweitert Musterungszentren. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Bundeswehr erweitert Musterungszentren. (Symbolbild)

Berlin (dpa/lsw) - Das Verteidigungsministerium hat Standorte für die 24 Musterungszentren festgelegt, in denen junge Leute ab Mitte 2027 auf körperliche, psychische und intellektuelle Eignung für die Bundeswehr untersucht werden sollen. Und Baden-Württemberg ist dabei.

An 16 bereits bestehenden Standorten der Bundeswehr sollen solche Zentren außerhalb der Liegenschaften der Streitkräfte eingerichtet werden. Neben Ulm sind dies Bonn, Dresden, Hamburg, Kassel, Kiel, Koblenz, Leipzig, Magdeburg, Neubrandenburg, Nürnberg, Oldenburg, Potsdam, Saarlouis, Schwerin und Wiesbaden.

Darüber hinaus sollen acht weitere Musterungszentren in Offenburg, Bielefeld, Braunschweig, Dortmund, Jena, Kempten, Regensburg und Würzburg entstehen. Das erste Zentrum soll nach Angaben des Ministeriums voraussichtlich noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen.

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