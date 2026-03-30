Neue TÜV-Plakette aber fast 50 Mängel an Auto

Pfungstadt (dpa/lhe) - Auf der A67 bei Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) hat die Polizei ein Auto mit «neuer» TÜV-Plakete aber fast 50 teils schwerwiegenden Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Beamte hätten den Wagen wegen seines technisch desolaten Zustands kontrolliert, teilte die Polizei mit. Der 50 Jahre alte Fahrer habe angegeben, die Hauptuntersuchung «ganz neu» zu haben und tatsächlich habe der Wagen eine neue Plakette gehabt.

Schon ein erstes Überprüfen bei der Kontrolle am 20. März habe jedoch ergeben, dass Warnleuchten leuchteten, und die Fahrertür sich nicht öffnen ließ. Ein Sachverständiger habe schließlich 47 Mängel an dem Auto festgestellt und das Fahrzeug als unsicher eingestuft. Wie der Fahrer durch die Hauptuntersuchung kam, werde ermittelt. Den Prüfer erwartet nun in jedem Fall ein Ermittlungsverfahren wegen Falschbeurkundung im Amt.