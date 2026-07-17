Neue Unwetter in Sicht: Starkregen und Hagel möglich
Kaum ist eine Gewitterfront durchgezogen, rollt schon die nächste an. Heute drohen erneut Hagel, Orkanböen und heftiger Starkregen im Südwesten.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Superzelle über Ulm hat sich gerade erst aufgelöst, da droht Baden-Württemberg heute bereits die nächste Unwetterlage. Im Tagesverlauf ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erneut kräftige Gewitter auf. Dabei sind örtlich orkanartige Böen, großer Hagel und heftiger Starkregen möglich. Es kann laut DWD gebietsweise über mehrere Stunden hinweg kräftig regnen. Bis in die Nacht zum Samstag ist lokal auch Starkregen von zum Teil mehr als 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Ein Sprecher des DWD kündigte für heute erneute Unwetterwarnungen an.
Neben den Gewittern weht vor allem auf den Schwarzwaldgipfeln bis zum Abend ein kräftiger Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. In Gewitternähe sind auch Sturmböen möglich, im Süden droht die Gefahr orkanartiger Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad in höheren Lagen und von 24 bis zu 28 Grad im übrigen Land.