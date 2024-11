Neuer Chatbot beantwortet Steuerfragen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens Steuerverwaltung bietet bei Fragen zum Steuerrecht Antworten eines neuen virtuellen Assistenten an. Der Steuerchatbot findet sich im Internet bei finanzamt.hessen.de oder direkt bei übersteuerchatbot.de. Finanzminister Alexander Lorz (CDU) teilte mit: «Rund um die Uhr erreichbar und hilfreich bei allgemeinen steuerlichen Fragen: Das ist der neue Steuerchatbot, an den sich die Bürgerinnen und Bürger in unseremdigitalen Finanzamt wenden können.» Laut der Frankfurter Oberfinanzpräsidentin Konstanze Bepperling ermöglicht der digitale Assistent, «noch schneller auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger einzugehen und ihre Anliegen unkompliziert zu lösen».