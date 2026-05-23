Bayern-Party

Neuer feiert DFB-Pokalsieg ausgelassen auf dem Rasen

Erst Zuschauer auf der Tribüne und dann doch noch auf dem Rasen dabei. Manuel Neuer tanzt nach dem Pokalsieg mit seinen Kollegen. Mit dem Erfolg ist der Torwart nun Rekordpokalsieger.

Manuel Neuer stemmt den DFB-Pokal in die Höhe. Foto: Tom Weller/dpa
Manuel Neuer stemmt den DFB-Pokal in die Höhe.

Berlin (dpa) - Bei der Pokalparty auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions war Manuel Neuer dann plötzlich auch mittendrin dabei. Im Pulk der Bayern-Profis sprang der Rekordtorwart ausgelassen herum. Die verletzte Wade behinderte ihn dabei offensichtlich nicht. «Das war nur ein Hüpfer. Zum Jubeln reicht es auf jeden Fall», sagte Neuer in der ARD zu seinem Siegertanz. 

Wenig später stemmte er im goldenen Konfetti-Regen den Pokal als Kapitän in die Höhe. Das 3:0 der Münchner gegen den VfB Stuttgart durch den Hattrick von Harry Kane hatte der 40-Jährige wegen der Blessur von der Tribüne aus verfolgen müssen. 

Rekordpokalsieger mit Schweinsteiger

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Neuer zog durch den Erfolg mit seinem siebten Pokaltriumph mit Bastian Schweinsteiger als Rekordsieger gleich. Zuvor hatte er mit dem 13. Meistertitel der Münchner zu Thomas Müller aufgeschlossen und auch damit die Bestmarke egalisiert. 

Manuel Neuer feiert mit seinen Bayern-Kollegen den Pokalsieg. Foto: Soeren Stache/dpa
Manuel Neuer feiert mit seinen Bayern-Kollegen den Pokalsieg.

Am Donnerstag war Neuer von Bundestrainer Julian Nagelsmann knapp zwei Jahre nach seinem DFB-Rücktritt wieder für die Nationalmannschaft nominiert worden. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada soll er im deutschen Tor stehen. Die Wadenverletzung soll kein Hindernis für das Comeback sein. «Ich bin auf einem guten Weg», bekräftigte Neuer.

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