Neuer feiert DFB-Pokalsieg ausgelassen auf dem Rasen

Berlin (dpa) - Bei der Pokalparty auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions war Manuel Neuer dann plötzlich auch mittendrin dabei. Im Pulk der Bayern-Profis sprang der Rekordtorwart ausgelassen herum. Die verletzte Wade behinderte ihn dabei offensichtlich nicht. «Das war nur ein Hüpfer. Zum Jubeln reicht es auf jeden Fall», sagte Neuer in der ARD zu seinem Siegertanz.

Wenig später stemmte er im goldenen Konfetti-Regen den Pokal als Kapitän in die Höhe. Das 3:0 der Münchner gegen den VfB Stuttgart durch den Hattrick von Harry Kane hatte der 40-Jährige wegen der Blessur von der Tribüne aus verfolgen müssen.

Rekordpokalsieger mit Schweinsteiger

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Neuer zog durch den Erfolg mit seinem siebten Pokaltriumph mit Bastian Schweinsteiger als Rekordsieger gleich. Zuvor hatte er mit dem 13. Meistertitel der Münchner zu Thomas Müller aufgeschlossen und auch damit die Bestmarke egalisiert.

Foto: Soeren Stache/dpa Manuel Neuer feiert mit seinen Bayern-Kollegen den Pokalsieg.