Neuer Flughafen-Dienstleister will ab November voll liefern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Spätestens vom 1. November 2025 an will der neue Flugzeugabfertiger am Frankfurter Flughafen, die Schweizer Swissport, die vereinbarten Leistungen in vollem Umfang anbieten. Übergangsweise wird der bisherige Dienstleister Wisag noch einen Teil der Aufgaben übernehmen. Die Bodenabfertigung umfasst unter anderem das Beladen der Flugzeuge und deren Reinigung.