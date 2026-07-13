Neuer Lottomillionär im Südwesten
Geldregen in Baden-Württemberg: Ein Lotto-Spieler hat auf die sechs Richtigen getippt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Glückspilz aus dem Kreis Ludwigsburg hat beim Lotto mehr als 1,1 Millionen Euro gewonnen. Der Spieler oder die Spielerin hatte bei der Ziehung «6aus49» am Samstag auf die sechs richtigen Gewinnzahlen gesetzt. Wer die oder der Glückliche ist, ist Lotto Baden-Württemberg nach eigenen Angaben aber noch nicht bekannt. Für den Rekordjackpot von 50 Millionen Euro fehlte die richtige Superzahl.
Der Tipper oder die Tipperin hat den Spielschein ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle in der Mitte des Landkreises Ludwigsburg abgegeben. Zum Abruf des Geldes braucht es die gültige Spielquittung. Sie kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Lotto-BW-Zentrale in Stuttgart eingereicht werden.