Neuer Lottomillionär im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Glückspilz aus dem Kreis Ludwigsburg hat beim Lotto mehr als 1,1 Millionen Euro gewonnen. Der Spieler oder die Spielerin hatte bei der Ziehung «6aus49» am Samstag auf die sechs richtigen Gewinnzahlen gesetzt. Wer die oder der Glückliche ist, ist Lotto Baden-Württemberg nach eigenen Angaben aber noch nicht bekannt. Für den Rekordjackpot von 50 Millionen Euro fehlte die richtige Superzahl.