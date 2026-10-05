Neues Drohnen-Erkennungs-System am Stuttgarter Flughafen
Nach dem Vorfall in Leipzig reagiert der Flughafen Stuttgart: Ein neues System soll für mehr Sicherheit sorgen und Drohnen möglichst schnell erkennen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Am Flughafen Stuttgart ist ein neues System zur Erkennung von Drohnen in Betrieb genommen worden. Mit diesem sollen Drohnen künftig frühzeitig identifiziert und mögliche Gefährdungslagen schneller bewertet werden können, um entsprechend reagieren zu können.
Baden-Württembergs Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU) begrüßte das neue System: Spätestens seit Leipzig wisse man, dass es mit Drohnen eine ganz neue Bedrohungslage an den Flughäfen gebe. «Wir dürfen nicht erst handeln, wenn es zu einem solchen Vorfall kommt, wenn eine Drohne den Flughafenbetrieb bereits ernsthaft gefährdet, sondern wir müssen entsprechend vorbereitet sein.»
Vorfall an Flughafen Leipzig/Halle
Anfang August wurde am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt. Die Bundesregierung machte Russland für den versuchten Angriff verantwortlich. Moskau wies die Vorwürfe zurück.
Neben Stuttgart wurde auch am Flughafen Hamburg ein System zur Erkennung von Drohnen in Betrieb benommen. Der Flughafen Leipzig/Halle soll noch in dieser Woche folgen. «Damit sind dann alle acht großen deutschen Verkehrsflughäfen mit moderner Drohnendetektion im An- und Abflugbereich ausgestattet», sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU).