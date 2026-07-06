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Neues Gesicht bei «hallo deutschland» - Start für Fischer

Marvin Fischer gibt sein Debüt als Moderator bei «hallo deutschland». Manch einem könnte seine Stimme bekannt vorkommen.

Marvin Fischer gibt sein Debüt als Moderator bei «hallo deutschland», Foto: Jana Kay/ZDF/dpa
Marvin Fischer gibt sein Debüt als Moderator bei «hallo deutschland»,

Mainz (dpa) - Diese Woche blickt ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauern ein neues Gesicht entgegen: Marvin Fischer moderiert erstmalig das werktägliche News- und Boulevardmagazin «hallo deutschland», wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte. Er sei der elfte Moderator in fast 30 Sendejahren. Die Sendung läuft montags bis freitags von 17.10 Uhr bis 18.00 Uhr im ZDF.

Hessische Fans des Magazins könnten zumindest Fischers Stimme erkennen: Er moderierte die vergangenen sechs Jahre das TV-Boulevardmagazin des Hessischen Rundfunks (hr), «Maintower», und im Radio bei der Welle «You FM» - im Radio werde er auch weiterhin zu hören bleiben, hieß es. 

Im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald

Bei der Moderation von «hallo deutschland» wechsle er sich mit Sandra Maria Gronewald ab, schrieb das ZDF. Wer Fischers erste Sendewoche nicht verpassen möchte, sollte von Montag bis Freitag ab 17.10 Uhr einschalten. Danach übernimmt Fischer wieder ab dem 20. Juli - dann für drei Wochen.

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«hallo deutschland» ist laut ZDF seit 1997 auf Sendung. Das Magazin informiere «über aktuelle Themen, die nah an der Lebenssituation der Menschen sind», hieß es. «Mit immer wieder neuen Ideen hält sich das Format jung.» Zu den bisherigen Moderatoren und Moderatorinnen gehörten unter anderem Lissy Ishag, Babette von Kienlin und Tim Niedernolte.

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