Musik-Festival

Neues Open-Air in Offenburg - mit Peter Maffay und Band Pur

Vier Abende lang wird die Messe Offenburg im Juni zur Konzertbühne. Was die Veranstalter bislang bekanntgeben.

Peter Maffay wurde als einer der ersten Headliner verkündet. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Peter Maffay wurde als einer der ersten Headliner verkündet. (Archivbild)

Offenburg (dpa/lsw) - In Offenburg findet im kommenden Juni ein neues Festival statt. Das «PLAY:OFF Open-Air» soll verschiedene Generationen und Geschmäcker zusammenbringen, teilten die Veranstalter mit. Jeder Abend gehört demnach einem Headliner. Die ersten beiden stehen schon fest: die Pop-Band Pur und Peter Maffay.

Vom 17. bis 20. Juni wird die Messe Offenburg also zur Konzertbühne. Pur spielen im Rahmen ihrer Tournee. Peter Maffay tritt mit seiner Band auf und spielt nach Angaben der Veranstalter ein Konzert in voller Länge. Maffay steht seit fast 60 Jahren auf der Bühne. «Solange das Publikum uns sehen will und wir uns auf der Bühne noch zügig von rechts nach links bewegen können, machen wir weiter», wird er in der Mitteilung zitiert. 

Tickets sind zum Teil bereits erhältlich - Preise starten ab 49,90 Euro. Weitere Acts sollen in den kommenden Monaten verkündet werden.

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