Neuzugang für Ludwigsburg: US-Basketballer Joplin kommt
US-Profi Joplin komplettiert den Kader der MHP Riesen Ludwigsburg für die neue Saison. Was der Coach von ihm erwartet.
Ludwigsburg (dpa) - Vor dem Trainingsauftakt Mitte der kommenden Woche haben die MHP Riesen Ludwigsburg ihren Kader für die neue Saison komplett. Der US-Amerikaner David Joplin ist der nächste Neuzugang und unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der Basketball-Bundesligist mitteilte.
Der 23 Jahre alte Forward wechselt aus dem kanadischen Calgary nach Ludwigsburg. Dort spielte Joplin in diesem Sommer, in der vergangenen Saison war er bei BCM Gravelines Dunkerque in Frankreich aktiv.
«David wird uns mit seinen Dreiern helfen, das Spielfeld breit zu machen», sagte Ludwigsburgs Cheftrainer Carles Durán. «Dank seiner Einstellung und Kommunikation kann er in der Defensive als Führungsfigur vorangehen, und ich hoffe, dass wir gemeinsam weiterwachsen.»