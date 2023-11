NFL-Deutschland-Chef: Millionen Fans im Football-Fieber

Frankfurt/Main (dpa) - Die amerikanische Football-Liga NFL zieht in Deutschland massenhaft Fans in ihren Bann. «Deutschland hat sich in vielen Bereichen zum wichtigsten NFL-Markt außerhalb der USA entwickelt», sagte der NFL-Deutschland-Chef, Alexander Steinforth, der Deutschen Presse-Agentur. Die NFL absolviert an diesem Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) sowie am 12. November (15.30 Uhr) zwei Saisonspiele in Frankfurt am Main. Zunächst duellieren sich die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins. Eine Woche später treffen die New England Patriots und die Indianapolis Colts aufeinander.