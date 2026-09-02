«Nicht alles top»: Torwart Atubolu über sein Wechseltheater

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts neuer Torhüter Noah Atubolu hat sich erstmals über seine lange Wechsel-Hängepartie in diesem Sommer geäußert. «Ich habe einfach viel gelernt über dieses Beratergeschäft und wer die Leute sind, Freunde und Familie, die immer für dich da sind», sagte der 24-Jährige bei einer Pressekonferenz des hessischen Fußball-Bundesligisten.

Atubolu wollte nach über zehn Jahren beim SC Freiburg ursprünglich in die englische Premier League wechseln. Erst Ende vergangener Woche landete er bei der Eintracht und stand beim 3:3 zum Saisonauftakt bei Union Berlin in der Startelf.

«Es war keine einfache Zeit»

«Es ist viel passiert nach dem Europa-League-Finale, in den acht Wochen danach. Der Sommerurlaub war nicht so genussvoll, wie alles sein sollte. Ich habe viel erlebt, das war nicht immer alles top», erklärte der Keeper. «Es war keine einfache Zeit, weil Sachen passiert sind, die nicht gehen.» Er sei jetzt glücklich, in Frankfurt zu sein. «Weil das ein geiler Verein ist. Ein sehr, sehr großer Verein. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock hier sein zu dürfen.»

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Die Eintracht hat den Atubolu für ein Jahr ausgeliehen. Danach greift eine bedingte Kaufpflicht. Der frühere U21-Nationaltorhüter hatte seinen einst nur noch bis 2027 laufenden Vertrag in Freiburg verlängert, um sich in diesem Sommer verleihen lassen zu können. Der am Main in die Kritik geratene Kaua Santos ist jetzt nur noch Ersatzkeeper, Michael Zetterer wechselte zu Leeds United.

Dickes Dankeschön an den SC Freiburg

Atubolu lobte ausdrücklich den Umgang der Freiburger mit ihm. Das Verhalten von Trainer Julian Schuster, der Mannschaft und der sportlichen Leitung in der ungewissen Zeit sei «unfassbar» gewesen: «Ich glaube, dass es bei vielen Vereinen nicht so abgelaufen wäre. Ich habe Freiburg immer in meinem Herzen. Das sind einfach richtig gute Leute in dem Verein.» SC-Vorstand Jochen Saier hatte nach dem Abschluss des späten Transfers gesagt: «Wir haben sehr komplizierte Wochen und Monate hinter uns.»