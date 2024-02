Gießen (dpa/lhe) - Ein 27-jähriger Mann soll als Betreiber von zwei Teststellen in Mittelhessen veranlasst haben, dass nicht durchgeführte Corona-Tests abgerechnet werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Kassenärztliche Vereinigung Hessen Strafanzeige wegen Betrugs gestellt. Ermittler der Gießener Kriminalpolizei durchsuchten daraufhin am Montag mehrere Wohnungen in Gießen und im Lahn-Dill-Kreis, nahmen den 27-Jährigen fest und stellten Beweismittel sicher.