2. Bundesliga

Niederländer Duijvestijn wechselt zu Darmstadt 98

Wer macht bei Darmstadt 98 in der neuen Runde den Spielmacher? Die Südhessen haben jetzt einen Spezialisten dafür verpflichtet.

Der SV Darmstadt bekommt einen Neuzugang aus den Niederlanden. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der SV Darmstadt bekommt einen Neuzugang aus den Niederlanden. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat in Lance Duijvestijn einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 27 Jahre alte Niederländer kommt von Sparta Rotterdam zum südhessischen Fußball-Zweitligisten und war zuletzt an Fortuna Sittard verliehen. Über die Vertragslaufzeit machten die Lilien keine Angaben. 

«Absoluter Wunschspieler» für die Lilien

«Mit Lance bekommen wir ein wichtiges Puzzlestück für den Umbruch in unserem Offensivbereich. Er hat eine sehr aktive Spielweise, findet Lösungen zwischen den Linien und sucht auch selbst den Abschluss. Dazu ist er technisch stark und arbeitet sehr gut gegen den Ball», sagte Sportchef Paul Fernie und sprach von einem «absoluten Wunschspieler».

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