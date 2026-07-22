Niedrigwasser für Oberweser erwartet

Hann. Münden (dpa) - In den kommenden Tagen steuert die Oberweser auf Niedrigwasser zu. Weil die Edertalsperre in Nordhessen kaum noch Wasser abgibt, wird der Wasserstand auf der Weser unter die schiffbare Mindesthöhe absinken. Zuvor berichtete die «Deister- und Weserzeitung» darüber.

Wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) mitteilte, wird der Wasserstand am Wesersprung in Hann. Münden bereits bis Donnerstag unter den Grenzwert absinken. Laut der Vorhersage dürften dann an dem Pegel statt wie zuletzt 1,20 Meter nur noch gut 1,00 Meter gemessen werden. Bis Freitag ist laut WSV ein weiteres Absinken auf 60 Zentimeter zu erwarten.

Edertalsperre hat zu wenig Wasser

Bis sich die sinkenden Pegelstände weiter flussabwärts bemerkbar machen, wird es noch einige Tage dauern. In Dörverden nördlich von Nienburg etwa wird erwartet, dass sich der sinkende Wasserstand von Samstag an bemerkbar macht.

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