Niersbach-Anwalt für Einstellung des Sommermärchen-Prozesses

Frankfurt/Main (dpa) - Der Rechtsbeistand des wegen Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall angeklagten Ex-DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach hat am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht Frankfurt die Einstellung des Sommermärchen-Prozesses beantragt. Wegen des Verbots der Doppelverfolgung und Doppelbestrafung liege ein Verfahrenshindernis vor, sagte Rechtsanwalt Sven Diener am Montag.