Noch «sehr viel zu tun» bei energetischen Sanierungen

Insgesamt herrsche eine große Verunsicherung in diesem Bereich, die einhergehe mit wenig Kontinuität und Übersichtlichkeit bei den Förderinstrumenten, sagte Siebert. Nötig seien verlässliche politische Rahmenbedingungen statt «jeden Tag ein neues Förderprogramm mit 1000 Fragezeichen, mit geringen Fördertöpfen, die sehr schnell ausgenutzt sind».

Erschwerend komme hinzu, dass gestiegene Darlehenszinsen und Materialkosten auch energetische Sanierungen verteuerten und Fachkräfte knapp seien. Während einerseits in den kommenden Jahren viele ältere Mitarbeiter in den Ruhestand gingen, sei es deutlich schwerer geworden, junge Menschen für eine Ausbildung am Bau zu gewinnen.