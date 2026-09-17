Notarztwagen stößt auf Weg zu Einsatz mit Lastwagen zusammen
Mit Blaulicht und Sirene fährt ein Notarztwagen über eine rote Ampel. Ein Lastwagenfahrer hat grün und fährt ebenfalls los.
Satteldorf (dpa/lsw) - Ein Notarztwagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Das Auto sei mit Blaulicht und Sirene am Mittwoch über eine rote Ampel in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) gefahren, erklärte die Polizei. Zur gleichen Zeit hatte ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer grün und fuhr mit seinem Fahrzeug in die Kreuzung der B290 ein.
Der 45-jährige Fahrer des Notarztwagens sowie dessen Beifahrer erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Auch der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.