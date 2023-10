Notlandung auf Feld: Besatzung unverletzt

Mainhausen (dpa) - Wegen technischer Schwierigkeiten hat ein Kleinflugzeug auf einem Feld in Mainhausen (Landkreis Offenbach) notlanden müssen. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, war die einmotorige Maschine am Samstagmittag im unterfränkischen Aschaffenburg gestartet. Der Pilot habe kurz nach dem Start Probleme am Motor seiner Maschine bemerkt und sofort ein Landemanöver eingeleitet. Die beiden Insassen seien bei der Notlandung nicht verletzt worden. Das Flugzeug blieb unbeschädigt.