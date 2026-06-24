Notlandung von Kleinflugzeug nahe A661 - Zwei Verletzte

Egelsbach (dpa/lhe) - Bei der Notlandung eines Kleinflugzeugs in der Nähe der Autobahn 661 im Kreis Offenbach sind nach Angaben der Polizei die beiden Insassen leicht verletzt worden. Die Maschine war am Nachmittag gegen 15.45 Uhr vom Flugplatz Egelsbach aus gestartet und auf einem Feld notgelandet.

Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilten zu der Stelle. Die Ursache des Vorfalls ist laut Polizei derzeit noch unklar. Die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde informiert. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt.

Am Dienstag waren beim Absturz eines Segelflugzeugs im mittelhessischen Pohlheim zwei Menschen ums Leben gekommen.