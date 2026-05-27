Fußball-Bundesliga

Nübel offiziell verabschiedet: Stuttgart setzt auf Seimen

Die Stuttgarter schaffen Klarheit auf der Torhüterposition. Eigengewächs Dennis Seimen ist die große Zukunftshoffnung. Für WM-Fahrer Alexander Nübel soll es Interessenten aus dem Ausland geben.

Verlässt den VfB nach drei Jahren: Nationaltorhüter Alexander Nübel. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Verlässt den VfB nach drei Jahren: Nationaltorhüter Alexander Nübel. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat Torhüter Alexander Nübel offiziell verabschiedet. Stattdessen wird der Fußball-Bundesligist in der kommenden Saison auf Eigengewächs Dennis Seimen setzen. Entsprechende Medienberichte decken sich mit dpa-Informationen. Seimen kehrt von einer Leihe zum SC Paderborn zurück, mit dem er am Montag den Bundesliga-Aufstieg schaffte.

Nübel war insgesamt drei Jahre lang vom FC Bayern München ausgeliehen. Der Vertrag des Nationaltorwarts beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2030. In den Plänen der Münchner spielt der WM-Fahrer aber keine Rolle mehr.

City und Juve wohl an Nübel interessiert

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«Es war in jeglicher Hinsicht eine sensationelle Zeit beim VfB Stuttgart. Meine Familie und ich hatten drei wundervolle Jahre in Stuttgart, und ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt», erklärte Nübel, der 129 Pflichtspiele für den VfB bestritt. «Von der Mannschaft und den Fans wurde mir sehr viel Wertschätzung und Respekt entgegengebracht, wofür ich sehr dankbar bin.»

Kehrt nach Stuttgart zurück: Dennis Seimen nach dem Aufstieg mit Paderborn. Foto: Swen Pförtner/dpa
Kehrt nach Stuttgart zurück: Dennis Seimen nach dem Aufstieg mit Paderborn.

Der VfB hätte sich bei Ablöse und Gehalt finanziell enorm strecken müssen, um Nübel fest zu verpflichten. Womöglich wechselt der 29-Jährige nun ins Ausland. Die internationalen Topclubs Manchester City und Juventus Turin sollen an Nübel interessiert sein, wie die «Bild»-Zeitung berichtete.

Eigengewächs vor Bewährungsproben

«Alexander Nübel hat in den vergangenen drei Jahren Maßstäbe gesetzt. Sportlich, charakterlich, auf und neben dem Platz», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den Nationaltorhüter. «Auf Alex war jederzeit Verlass, die positive Entwicklung des VfB mit der dritten Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb in Folge ist untrennbar mit ihm verbunden.»

Seimen gilt in Stuttgart schon lange als großer Hoffnungsträger für die Zukunft. Der Heilbronner wurde in der VfB-Jugend ausgebildet. Nach seiner starken Zweitliga-Saison in Paderborn kehrt der 20-Jährige nun zurück. Er steht damit vor seinen ersten Einsätzen in der Bundesliga und wird mit den Schwaben zudem in der Champions League spielen.

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