Nur 30 Euro Beute – Anklage nach Banküberfällen in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach zwei Überfällen auf Bankfilialen in der Frankfurter Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen Mann und eine Frau erhoben. Der 33-Jährige und die 35-Jährige sollen dabei gemeinsam aber kaum mehr als 30 Euro erbeutet haben, nachdem sie im ersten Versuch sogar ganz ohne Geld geflüchtet waren, wie die Behörde mitteilt.

Beiden wird versuchte schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen sowie schwerer Raub vorgeworfen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Das Landgericht Frankfurt am Main werde nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt und das Hauptverfahren eröffnet.

Erster Überfall schlägt fehl – zweiter Anlauf kaum erfolgreicher

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Beschuldigten am 13. November 2025 zunächst eine Filiale der Frankfurter Sparkasse aufgesucht haben. Der Mann habe dort einen Zettel mit einer Geldforderung auf den Tresen gelegt und ein großes Messer gezeigt. Der Bankmitarbeiter habe sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen, sodass der 33-Jährige die Filiale ohne Beute verlassen habe, hieß es.

Anschließend habe der Mann eine Postbank-Filiale betreten, die die 35-Jährige zuvor ausgewählt habe. Die Frau soll währenddessen von einer gegenüberliegenden Bäckerei-Filiale aus aufgepasst haben. Auch in der zweiten Bank habe der Mann zunächst mit Zettel und Messer Geld gefordert, sei aber zum Verlassen der Filiale aufgefordert worden, hieß es weiter.