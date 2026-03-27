Schwerer Raub

Nur 30 Euro Beute – Anklage nach Banküberfällen in Frankfurt

Mit Messer und Zettel soll ein Duo in der Innenstadt zwei Banken überfallen haben – am Ende blieb ihnen wohl nicht mal ein 50-Euro-Schein. Wie sie geschnappt wurden und was ihnen jetzt droht.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage wegen doppelter räuberischer Erpressung und schwerem Raub erhoben. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage wegen doppelter räuberischer Erpressung und schwerem Raub erhoben. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach zwei Überfällen auf Bankfilialen in der Frankfurter Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen Mann und eine Frau erhoben. Der 33-Jährige und die 35-Jährige sollen dabei gemeinsam aber kaum mehr als 30 Euro erbeutet haben, nachdem sie im ersten Versuch sogar ganz ohne Geld geflüchtet waren, wie die Behörde mitteilt. 

Beiden wird versuchte schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen sowie schwerer Raub vorgeworfen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Das Landgericht Frankfurt am Main werde nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt und das Hauptverfahren eröffnet.

Erster Überfall schlägt fehl – zweiter Anlauf kaum erfolgreicher

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Laut Staatsanwaltschaft sollen die Beschuldigten am 13. November 2025 zunächst eine Filiale der Frankfurter Sparkasse aufgesucht haben. Der Mann habe dort einen Zettel mit einer Geldforderung auf den Tresen gelegt und ein großes Messer gezeigt. Der Bankmitarbeiter habe sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen, sodass der 33-Jährige die Filiale ohne Beute verlassen habe, hieß es.

Anschließend habe der Mann eine Postbank-Filiale betreten, die die 35-Jährige zuvor ausgewählt habe. Die Frau soll währenddessen von einer gegenüberliegenden Bäckerei-Filiale aus aufgepasst haben. Auch in der zweiten Bank habe der Mann zunächst mit Zettel und Messer Geld gefordert, sei aber zum Verlassen der Filiale aufgefordert worden, hieß es weiter.

Wenige Minuten später soll er zurückgekehrt sein, erneut mit dem Messer Geld verlangt und dadurch den Alarm ausgelöst haben. Schließlich habe er Bargeld im Wert von 30 Euro und 30 Cent vom Tresen genommen und sei geflüchtet. Ein Zeuge habe den Mann verfolgt und die Polizei zu beiden Verdächtigen geführt.

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