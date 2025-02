Nur alle paar Jahre? Streit um Kontrolle von Pflegeheimen

Stuttgart (dpa/lsw) - Gibt es bald weniger vorgeschriebene Kontrollen und weniger Mitbestimmung der Bewohner in Pflegeheimen? Pläne der Landesregierung zum Abbau von Bürokratie sind auf scharfen Widerstand des Landesseniorenrats gestoßen. In einem Brief an Landtagsabgeordnete, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, spricht der Verband von «radikalen Streichungen» und einem «sozialpolitischen Dammbruch». Das Sozialministerium gebe mit seinen Plänen den Schutz «einer der vulnerabelsten Gruppen unserer Gesellschaft» auf. Zunächst hatte der SWR berichtet.