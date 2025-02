Nur wenige kommen noch über Afghanistan-Aufnahmeprogramm

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Zuge von humanitären Aufnahmeprogrammen des Bundes sind im laufenden Jahr bisher 27 Menschen aus Afghanistan nach Baden-Württemberg gekommen. Dies teilte ein Sprecher des Migrationsministeriums in Stuttgart mit. Am Dienstag landete eine Maschine aus Pakistan in Berlin mit 155 Afghanen an Bord. Die Flüchtlinge sollen nach einigen Tagen Aufenthalt in der Hauptstadt dann auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden. Nach aktuellem Stand werden 23 von ihnen nach Baden-Württemberg kommen.