Nutzung von ÖPNV in Hessen durch 49-Euro-Ticket gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets im vergangenen Jahr sind die Fahrgastzahlen von Bussen und Bahnen in Hessen um rund ein Viertel gestiegen. Das ergaben Berechnungen des Statistischen Landesamtes, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Die mittlere Reisestrecke habe sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent erhöht. Für die Berechnung seien Fahrgaststatistiken ab dem Zeitpunkt, an dem das Deutschlandticket eingeführt wurde, mit einem statistischen Basiswert verglichen worden, der auf vergangenen Jahren beruhte, hieß es.